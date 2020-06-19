Сейчас ребенок находится в больнице, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Двухлетняя девочка выпала из окна в Атырау Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области, 18 июня в 23.39 в Курмангазинском районе, Аккольском сельском округе, из окна второго этажа двухэтажного жилого дома выпала девочка 2018 года рождения. - Ребенок был госпитализирован в районную больницу села Курмангазы с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, - отметили в ведомстве. Стоит отметить, что с начала этого года это уже четвертый зафиксированный случай падения детей из окон. Напомним, вечером 16 июня в микрорайоне Береке с пятого этажа жилого дома выпал двухлетний ребёнок. Он находится в больнице и его состояние оценивается как крайне тяжелое. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.