Иллюстративное фото из архива "МГ" Полигон ТБО, точнее, городская свалка, на сегодня, пожалуй, является проблемой №1 в Аксае. Возгорание мусора, которое происходит там время от времени, запах гари, висящий над микрорайонами, все это усугубляет и без того не ахти какую экологическую ситуацию в городе. Свалка, как говорится, изжила свое, ведь эксплуатируется она еще с 80-х годов прошлого века. На протяжении последних лет ведется разговор о необходимости реконструкции и строительства нового полигона в соответствии со всеми требованиями Экологического кодекса и Санитарных норм, но… Проект этот - дорогостоящий. Реализовать его планируется в рамках государственно-частного партнерства. Но пока желающих вложить свои средства в строительство полигона ТБО не находится. Местные власти нашли выход из сложившейся ситуации. Было решено пока привести в порядок имеющуюся городскую свалку, выделив для этого 77 миллионов тенге из районного бюджета. - Будут установлены: 4-метровое ограждение, камеры видеонаблюдения, весы, сортировочная линия и дезбарьер для въезжающей и выезжающей с территории техники. Предусмотрены буртование и завоз грунта. Подрядчик – компания «КазТрансСтройАксай». Работы начнутся уже в июне, завершить их планируется в августе, - рассказал заместитель акима Бурлинского района Еркебулан ИХСАНОВ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.