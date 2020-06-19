Иллюстративное фото из архива "МГ" Председатель областной территориальной комиссии Гайса Капаков сообщил, что от ЗКО свои кандидатуры выдвинули пять человек: 1 Акылбек Амангалиев - заместитель директора ТОО "Батыс су арнасы" 2 Галым Беккалиев - директор центра детско-юношеского туризма 3 Айгуль Есекенова - председатель профсоюзного центра 4 Ляззат Рысбекова - финансовый директор Уральского гуманитарного колледжа 5 Динмухамед Сатпаев - руководитель компании "Uniserv" По словам Гайсы Капакова, все пятеро только подали заявления, регистрацию никто из них пока не прошел. - Они прошли проверку, что действительно являются гражданами Республики Казахстан, ничем серьезным не болеют. Все пятеро представили своих доверенных лиц - 65 человек (по 13 человек на каждого - прим. автора). Собрали необходимое количество голосов - не менее 20 голосов каждый. Сейчас они сдают декларацию. После чего они оплатят вступительный взнос - 637 тысяч тенге. Мы все это проверим и после этого кандидаты будут зарегистрированы официально, - рассказал Гайса Капаков. Стоит отметить, что все кандидаты - самовыдвиженцы. - Период выдвижения продлится до 12 июля в 18.00, а 23 июля в 18.00 заканчивается регистрация кандидатов в депутаты Сената Парламента РК и стартует предвыборная кампания, - пояснил Гайса Капаков. Стоит отметить, что депутат Сената Парламента Ербулат Мукаев складывает свои полномочия. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.