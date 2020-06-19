Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов на заседании правительства, в регионе есть потребность в модульной поликлинике. – Мы с подрядными компаниями сейчас проводим переговоры и в конце августа, мы думаем, закончим постройку модульной поликлиники, – заявил Махамбет Досмухамбетов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.