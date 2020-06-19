Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 19 июня, в антикоррупционной службе ЗКО состоялся брифинг, на котором заместитель руководителя департамента антикоррупцинной службы Камал Кабылбеков рассказал, что в январе этого года жительница Уральска Багиисова была приговорена к 7 годам лишения свободы. - Женщина обманула трех уральцев. Она собрала с них 2,2 миллиона тенге якобы для передачи сотрудникам акимата Уральска за ускоренное получение квартир. Также она неоднократно подстрекала к даче взятки, - пояснил Камал Кабылбеков. Заместитель руководителя антикоррупционной службы ЗКО отметил, что в настоящее время проводится расследование в отношении жительницы Уральска, которая также занималась подстрекательством к даче взятки местных жителей от 800 тысяч тенге до 3 миллионов тенге, по такой же схеме - за ускоренное получение квартир. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.