Родным и близким Екатерины Ананьевой пришлось похоронить ее без головы и руки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Женщину, погибшую под катером, похоронили в Уральске Сегодня, 19 июня, родственники похоронили Екатерину Ананьеву, которая трагически погибла под катером. Проститься с покойной пришли около 100 человек, среди которых родные, близкие, друзья и коллеги женщины. Многие не могли сдержать своих слез. Несмотря на то, что со дня смерти прошло почти три недели, люди не могли поверить в случившееся. Проститься с Екатериной Ананьевой пришел генеральный директор АО "Жайыктеплоэнерно" Куат Мусин и его советник Вячеслав Солодилов, в котором погибшая проработала долгое время. - Екатерину я знаю очень давно, она работала у нас инженером в тепловой инспекции. Как специалист она была очень грамотным человеком, часто за разъяснениями мы обращались к ней. В своей работе она разбиралась очень хорошо. Екатерина была шустрая, быстро решала задачи, ей не нужно было говорить два раза. Очень жаль, что какой-то нелепый случай унес жизнь такого замечательного человека. Мое мнение - нужно запретить движение катеров и скутеров по реке Чаган. От предприятия мы оказываем необходимую помощь семье Екатерины. Тот человек, который совершил это убийство, может быть, и уйдет от следствия, но от самого себя он не уйдет, - рассказал Вячеслав Солодилов. Стоит отметить, что родственникам пришлось хоронить Екатерину без головы и без руки, так как части тела женщины так и не были найдены. Погибшую похоронили в закрытом гробу, покоиться она будет на Старом кладбище.
Напомним, трагедия произошла 6 июня в 22.15 на реке Чаган, возле Чугунного моста. Тогда неизвестный на моторной лодке наехал на купающуюся 40-летнюю женщину, которая от полученных телесных повреждений скончалась. Позже  родственники погибшей рассказали, что не довольны ходом следствия и что сотрудники полиции не торопятся привлекать к уголовной ответственности виновных людей.
Женщину, погибшую под катером, похоронили в Уральске Женщину, погибшую под катером, похоронили в Уральске Женщину, погибшую под катером, похоронили в Уральске
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА  