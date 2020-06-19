19 июня в АРГУ им. Жубанова прошла церемония присуждения именной стипендии акима Актюбинской области Ондасына Уразалина, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 230 актюбинских студентов получили именную стипендию акима области Глава региона отметил, что руководством страны уделяется особое внимание образованию и воспитанию подрастающего поколения. - 2019 год был объявлен Годом молодежи и предоставил огромные возможности для развития и реализации инициатив подрастающего поколения. Год волонтеров также является важным шагом, направленным на поддержку молодежи со стороны государства. Президент Касым-Жомарт Токаев всегда говорит о том, что Казахстан – страна молодая, страна молодежи. Задача всех государственных органов – создать необходимые условия для самореализации подрастающего поколения и поддержать их позитивные начинания. В нашем регионе достаточно талантливой, образованной, творческой молодежи. Мы готовы оказывать всяческое содействие ребятам, желающим внести свой посильный вклад в развитие области, - подчеркнул Ондасын Уразалин и вручил активисту волонтерской группы «От сердца к сердцу» Алишеру Садыку благодарственное письмо президента Касым-Жомарта Токаева. Решением комиссии, в состав которой вошли руководители вузов и члены молодежных организаций, 230 студентам из социально-уязвимых групп, активно участвовавшим в общественной деятельности вузов и колледжей региона, были присуждены стипендии. В том числе 190 студентов высших учебных заведений получили стипендии в размере 120 тысяч тенге, 40 студентов колледжей по 70 тысяч тенге. Отметим, что именная стипендия присуждается с 2017 года. За три года ее получили 850 молодых актюбинцев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.