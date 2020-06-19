Глава региона отметил, что руководством страны уделяется особое внимание образованию и воспитанию подрастающего поколения. - 2019 год был объявлен Годом молодежи и предоставил огромные возможности для развития и реализации инициатив подрастающего поколения. Год волонтеров также является важным шагом, направленным на поддержку молодежи со стороны государства. Президент Касым-Жомарт Токаев всегда говорит о том, что Казахстан – страна молодая, страна молодежи. Задача всех государственных органов – создать необходимые условия для самореализации подрастающего поколения и поддержать их позитивные начинания. В нашем регионе достаточно талантливой, образованной, творческой молодежи. Мы готовы оказывать всяческое содействие ребятам, желающим внести свой посильный вклад в развитие области, - подчеркнул Ондасын Уразалин и вручил активисту волонтерской группы «От сердца к сердцу» Алишеру Садыку благодарственное письмо президента Касым-Жомарта Токаева. Решением комиссии, в состав которой вошли руководители вузов и члены молодежных организаций, 230 студентам из социально-уязвимых групп, активно участвовавшим в общественной деятельности вузов и колледжей региона, были присуждены стипендии. В том числе 190 студентов высших учебных заведений получили стипендии в размере 120 тысяч тенге, 40 студентов колледжей по 70 тысяч тенге. Отметим, что именная стипендия присуждается с 2017 года. За три года ее получили 850 молодых актюбинцев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.