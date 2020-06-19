На перекрестке столкнулись грузовая автомашина Iveco и легковой автомобиль Volkswagen Passat. По словам очевидцев происшествия, водитель легковушки не уступил дорогу и столкнулся с Iveco, которая после удара перевернулась. – Я ехал по главной дороге по улице Чуйкова. На перекрестке вылетела машина и врезалась в меня. Ехал пустой, сдал товар в магазине. В салоне был экспедитор, он сам поехал в травмпункт, - рассказал водитель автомашины Iveco Леонид Чумасев. Жители близлежащих домов утверждают, что на этом перекрестке часто случаются аварии. – Здесь постоянно ДТП, мы боимся дороги переходить, в аптеки даже боимся ходить. Водители едут и даже не тормозят. Здесь нужен либо светофор либо "лежачий полицейский". Пешеходы их вообще не волнуют. Недавно в 2.00 пьяный водитель заехал прямо к нам во двор. Немедленно нужно принимать какие-то решения, здесь детей много, ведь школа рядом, - возмутилась жительница дома №56 по улице Чуйкова Тамара Кириллина. – Конечно, хорошо, что нам асфальтированную дорогу сделали. Но дело в том, что ее не благоустроили, поставили одни знаки, "лежачих полицейских" нет. Нам приходится провожать и встречать детей. С этим надо что-то делать. Сегодня машины бьются, а завтра детей начнут сбивать. Машины летят на огромной скорости, - рассказала жительница дома по улице Чуйкова Наталья Иконникова. В пресс-службе департамента полиции сообщили, что вызов о том, что на перекрестке столкнулись две машины, поступил в 15.40. – В данный момент полицейские занимаются выяснением обстоятельств. Жертв и пострадавших нет, - рассказали в полиции. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО пообещали прокомментировать произошедшее позже. jfZJN0rA-gMМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.