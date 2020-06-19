Как рассказал житель города Азамат Мусилов, разрушению моста по улице С.Датова в районе Автопарка способствует дождевая, талая вода и вода коммунальных служб. — Мост по улице С. Датова может разрушиться, в принципе, он уже разрушается вследствие дождевых, талых вод, а также из-за полива дорог, который проводят коммунальные службы. Вся эта вода смывает грунт, который поддерживает мост. Смыв грунта с каждым годом увеличивается, причем с обеих сторон. На эту проблему необходимо реагировать сейчас, когда еще можно исправить ситуацию, а не потом, когда будет поздно. Там необходимо провести укрепление грунта и изменить траекторию слива воды, то есть после дождя вода должна уходить не по грунту, а вниз по самой дороге по бокам. Так делается во всех нормальных странах и городах. Нужно сделать слив на уже существующем асфальте. Сейчас на путепроводе видны основы металлоконструкции, которая когда-то была под бетоном и под уплотненным грунтом. Вода сейчас все обнажила. Да, мост завтра не упадет, и, возможно, через месяц не упадет. Но, мы не знаем какая машина с какой нагрузкой проедет по этому мосту через месяц или через год. Любой транспорт, который идет с перегрузом или с определенной скоростью может пошатнуть этот мост и, даже если он не рухнет вниз, он может тихо сползти в бок, — рассказал Азамат Мусилов. По словам Азамата, он озвучивал эту проблему еще 8 месяцев назад на своей странице в социальных сетях, а также обращался в городской отдел ЖКХ. Как рассказал заместитель руководителя ЖКХ Аслан Даубаев, уже на этих выходных планируется работа по возведению грунта на путепроводе в районе Автопарка. — Это проблема, которая возникла не вчера и не позавчера. На протяжении последних 10-15 лет грунт постоянно омывало, но это не значит, что он разрушается. Мы этого не допустим. Эрозия почвы происходит в следствие осенне-весенних паводков, проливов талых вод. По мере необходимости туда ввозился грунт и обсыпался. Техника сейчас занята, но уже в эти выходные мы планируем начать там работы. Для того, чтобы сделать слив вдоль дороги, нужно делать отдельный проект по внесению изменений в конструкцию моста, — рассказал Аслан Даубаев.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.