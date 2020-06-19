Рабочий день 300 работникам предприятия хотели сократить наполовину, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске снизился тариф на воду Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам директора ТОО "Батыс су арнасы" Каиргали Имашева, сегодня, 19 июня, приняли решение не сокращать рабочий день сотрудникам предприятия. - Еще раз повторюсь, положение катастрофическое, но как-нибудь будем выкручиваться в сложившейся ситуации, - отметил он. Напомним, еще вчера, 18 июня, в социальной сети Instagram на странице zhaloba_uralsk_official появилось фото уведомления работника ТОО "Батыс су арнасы" Армана Туймешова, в котором говорится, что в связи с изменением условий труда, вследствие ухудшения экономического состояния предприятия из-за сохранения ограничительных мероприятий по распространению коронавирусной инфекции на территории области, в целях сохранения рабочих мест с 22 июня по 31 июля будет установлен режим неполного рабочего времени - рабочий день продолжительностью 4 часа. Директор ТОО "Батыс су арнасы" подтвердил данную информацию и отметил, что это решение не окончательное. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.