Мужчина сообщил, что в крупном торговом центре города заложена бомба, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Крупный торговый центр "заминировали" в Уральске Инцидент произошел 25 февраля этого года. Тогда неизвестный мужчина позвонил по номеру 102 и сообщил, что в здании ТРЦ City Center заложена бомба. На место происшествия были направлены все экстренные службы, здание ТРЦ было оцеплено, работали сотрудники кинологической службы. Как рассказала судья городского суда Айжан Мырзалы, лже-террористом оказался некий Исембаев, который будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь возле дома №137 по улице Победы, сообщил, что в здании ТРЦ City Center заложена бомба. – По данному факту было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый заключил процессуальное соглашение и дело поступило в суд. Приговором суда Исембаев был признан виновным по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение о террористическом акте", ему назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля, - рассказала Айжан Мырзалы.