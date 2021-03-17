ПЦР-тесты и карантинные стационары в ЗКО могут сделать платными для казахстанцев, прибывающих из-за рубежа

Один день пребывания одного человек в карантинном стационаре обходится бюджету в 14 тысяч тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" 16 марта прошло заседание оперативного штаба по нераспроcтранению СOVID-19. На повестке был вопрос санитарно-эпидемиологической ситуации в области. К слову, с 16 марта ЗКО находится в "красной" зоне по темпам распространения коронавирусной инфекции. На заседании и.о. руководителя управления здравоохранения ЗКО Арман Калибеков рассказал, что на сегодняшний в международный аэропорт "Орал" прибывают три международных рейса: