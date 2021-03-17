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Социум

ПЦР-тесты и карантинные стационары в ЗКО могут сделать платными для казахстанцев, прибывающих из-за рубежа

Один день пребывания одного человек в карантинном стационаре обходится бюджету в 14 тысяч тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" 16 марта прошло заседание оперативного штаба по нераспроcтранению СOVID-19. На повестке был вопрос санитарно-эпидемиологической ситуации в области. К слову, с 16 марта ЗКО находится в "красной" зоне по темпам распространения коронавирусной инфекции. На заседании и.о. руководителя управления здравоохранения ЗКО Арман Калибеков рассказал, что на сегодняшний в международный аэропорт "Орал" прибывают три международных рейса:
Кристина Кобина
ПЦР-тесты и карантинные стационары в ЗКО могут сделать платными для казахстанцев, прибывающих из-за рубежа
Один день пребывания одного человек в карантинном стационаре обходится бюджету в 14 тысяч тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
У малыша из Уральска начались судороги в самолете: воздушное судно вернулось в аэропорт
У малыша из Уральска начались судороги в самолете: воздушное судно вернулось в аэропорт
Иллюстративное фото из архива "МГ" 16 марта прошло заседание оперативного штаба по нераспроcтранению СOVID-19. На повестке был вопрос санитарно-эпидемиологической ситуации в области. К слову, с 16 марта ЗКО находится в "красной" зоне по темпам распространения коронавирусной инфекции. На заседании и.о. руководителя управления здравоохранения ЗКО Арман Калибеков рассказал, что на сегодняшний в международный аэропорт "Орал" прибывают три международных рейса: Шарм-эль-Шейх -Уральск, Франкфурт-Уральск, Рас-эль-Хайма - Уральск. - Рейс Шарм-эль-Шейх -Уральск прибывает в город с периодичностью один раз в десять дней, а Франкфурт-Уральск и Рас-эль-Хайма - Уральск один раз в неделю. С 22 января рейсом Шарм-эль-Шейх -Уральск прибыло 778 пассажиров, было госпитализировано 465 пассажиров, не имевших на момент прилета справок о прохождении ПЦР-теста. У одного пассажира был подтверждён положительный результат на COVID-19. В общей сложности с 22 января в аэропорт прибыло 16 международных рейсов с 1488 пассажирами, госпитализировано 469 человек. Один день нахождения, прибывших из-за рубежа граждан РК, в карантинном стационаре обходится в 14 тысяч тенге, - пояснил Арман Калибеков. Он отметил, что на заседании межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции РК было предложено внести изменение в постановление главного государственного санитарного врача РК в части ограничительных мер для прибывающих авиарейсами из-за рубежа. - Обязать граждан РК, прибывающих из-за рубежа и выезжающих из страны в личных целях, а именно туризм, шоп-туры, бизнес и коммерция, проходить тест на COVID-19 и находиться в карантинном стационаре за свой счет. Также определить контингент лиц, для которых прохождение теста и нахождение в карантинном стационаре будет за счет бюджетных средств, - рассказал Арман Калибеков. - Министерство здравоохранения РК будет инициировать на следующем заседании МВК РК вопрос, чтобы каждому пассажиру, пребывающему авиарейсом из-за рубежа, давалосья право выбора сдавать ПЦР-тест за рубежом, либо в городе прилета Казахстана на платной основе. Уральское отделенческое управление санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте предлагает организовать отбор анализов на ПЦР непосредственно в аэропорту, исключая необходимость транспортировки пассажиров в карантинный стационар. На это аким ЗКО Гали Искалиевспросил, где пассажиры будут ждать результаты анализов. Арман Калибеков пояснил, что они могут ждать результатов анализов на платной основе в карантинных стационарах или же если есть возможность, то дома. - Наверное будут давать расписку, что никуда не будут ходить, пока не получат результаты тестов, - ответил он. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
рейсы ПЦР

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