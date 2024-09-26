Каждый день начинается с чего-то особенного, а для многих жителей Уральска – это вкус свежевыпеченного хлеба из пекарни «Орал нан».

Вся выпечка из пекарни «Орал нан» создаётся только из натуральных ингредиентов. Это значит, что в каждой буханке — забота о вашем здоровье. Более того, пекарня выпускает особенные виды хлеба для тех, кто занимается спортом и придерживается здорового образа жизни, а также для тех, кто следит за фигурой и соблюдает диету. Каждый может найти то, что подойдёт именно ему.

Пекарня «Орал нан» гордится тем, что в её ассортименте более 200 наименований продукции. Среди них не только традиционные сорта хлеба, но есть и хмелевой и социальный хлеб, созданные специально для удовлетворения различных вкусовых предпочтений и потребностей жителей города.

Рецептуры, на которых основана продукция «Орал нан», разрабатывались годами, и сегодня этот многолетний опыт гарантирует, что каждый кусочек хлеба будет вкусным.

Помимо хлебобулочных изделий, в пекарне действует отдельный цех, где изготавливаются аппетитные пряники, пирожные, торты, печенье и другие сладкие изделия. Здесь также готовят ароматную сдобную выпечку, самсу, пирожки и пироги, которые покорят ваше сердце с первого укуса.

Чтобы продукция была доступна каждому жителю, пекарня «Орал нан» не только продает свою выпечку в сети собственных магазинов, но и сотрудничает с большинством продуктовых торговых точек города.

Пекарня «Орал нан» — это вкус, качество и забота о каждом покупателе. Попробуйте сами и убедитесь, что настоящий хлеб начинается здесь!









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