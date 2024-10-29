Пенсии и атомная энергетика: какие документы подписали главы Казахстана и Монголии

Во время беседы главы государств обсудили перспективы политического, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Затронули темы сельского хозяйства, горно-металлургии, энергетики, транспорта, логистики и финансов. Президент Токаев подчеркнул важность качественной реализации проектов и подписанных документов. Президенты обсудили международные и региональные вопросы. В завершение встречи президент Монголии подарил Токаеву казахско-монгольский словарь с более чем 60 тысячами словарных статей.

Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Ухнаагийна Хурэлсуха находится с государственным визитом в Монголии. В последний раз он был в Улан-Баторе 16 лет назад.

Во время беседы главы государств обсудили перспективы политического, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Затронули темы сельского хозяйства, горной металлургии, энергетики, транспорта, логистики и финансов. Токаев подчеркнул важность качественной реализации проектов и подписанных документов.

Также президенты обсудили международные и региональные вопросы. В завершение встречи глава Монголии подарил Токаеву казахско-монгольский словарь с более чем 60 тысячами словарных статей.

Так, по итогам переговоров представители делегаций двух стран подписали: