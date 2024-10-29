Пенсии и атомная энергетика: какие документы подписали главы Казахстана и Монголии

Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Ухнаагийна Хурэлсуха находится с государственным визитом в Монголии. В последний раз он был в Улан-Баторе 16 лет назад.
Во время беседы главы государств обсудили перспективы политического, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Затронули темы сельского хозяйства, горной металлургии, энергетики, транспорта, логистики и финансов. Токаев подчеркнул важность качественной реализации проектов и подписанных документов.
Также президенты обсудили международные и региональные вопросы. В завершение встречи глава Монголии подарил Токаеву казахско-монгольский словарь с более чем 60 тысячами словарных статей.
Так, по итогам переговоров представители делегаций двух стран подписали:
- Соглашение между правительствами Казахстана и Монголии о сотрудничестве в пенсионной сфере;
- Дорожную карту по активизации торгово-экономического сотрудничества между странами (на 2025-2027 годы);
- Соглашение о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания;
- Меморандум о развитии автомобильных дорог между министерствами транспорта;
- План сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2025-2027 годы;
- Меморандум о сотрудничестве в сфере культуры;
- Меморандум о сотрудничестве в сфере туризма;
- Меморандум о сотрудничестве между министерством сельского хозяйства РК и министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии;
- Меморандум о взаимопонимании между комитетом ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства Казахстана и главным управлением ветеринарии Монголии о сотрудничестве в области ветеринарной службы и карантина;
- Меморандум о сотрудничестве между министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана и министерством цифрового развития, инноваций и коммуникаций Монголии;
- Меморандум между министерством энергетики Казахстана и исполнительным офисом Комиссии по атомной энергии Монголии о сотрудничестве в области атомной энергетики.