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Социум Экономика

Пенсии и атомная энергетика: какие документы подписали главы Казахстана и Монголии

Во время беседы главы государств обсудили перспективы политического, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Затронули темы сельского хозяйства, горно-металлургии, энергетики, транспорта, логистики и финансов. Президент Токаев подчеркнул важность качественной реализации проектов и подписанных документов. Президенты обсудили международные и региональные вопросы. В завершение встречи президент Монголии подарил Токаеву казахско-монгольский словарь с более чем 60 тысячами словарных статей.
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Пенсии и атомная энергетика: какие документы подписали главы Казахстана и Монголии

Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Ухнаагийна Хурэлсуха находится с государственным визитом в Монголии. В последний раз он был в Улан-Баторе 16 лет назад.

Во время беседы главы государств обсудили перспективы политического, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Затронули темы сельского хозяйства, горной металлургии, энергетики, транспорта, логистики и финансов. Токаев подчеркнул важность качественной реализации проектов и подписанных документов. 

Также президенты обсудили международные и региональные вопросы. В завершение встречи глава Монголии подарил Токаеву казахско-монгольский словарь с более чем 60 тысячами словарных статей. 

Так, по итогам переговоров представители делегаций двух стран подписали:

  • Соглашение между правительствами Казахстана и Монголии о сотрудничестве в пенсионной сфере;
  • Дорожную карту по активизации торгово-экономического сотрудничества между странами (на 2025-2027 годы);
  • Соглашение о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания;
  • Меморандум о развитии автомобильных дорог между министерствами транспорта;
  • План сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2025-2027 годы;
  • Меморандум о сотрудничестве в сфере культуры;
  • Меморандум о сотрудничестве в сфере туризма;
  • Меморандум о сотрудничестве между министерством сельского хозяйства РК и министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии;
  • Меморандум о взаимопонимании между комитетом ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства Казахстана и главным управлением ветеринарии Монголии о сотрудничестве в области ветеринарной службы и карантина;
  • Меморандум о сотрудничестве между министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана и министерством цифрового развития, инноваций и коммуникаций Монголии;
  • Меморандум между министерством энергетики Казахстана и исполнительным офисом Комиссии по атомной энергии Монголии о сотрудничестве в области атомной энергетики.

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