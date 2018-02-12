Пенсионер из Уральска предложил запретить движение на главном проспекте

С предложением запретить движение на проспекте Достык на отчетной встрече акима города Мурата МУКАЕВА выступил Алексей ТОЛКАЧЕВ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам Алексея Ивановича, на площади имени С. Датова созданы все условия для отдыха. - На площади установлены скамейки, есть фонтан. Там отдыхают горожане. Я прошу запретить движение машин по проспекту Достык, потому что много дыма и дышать нечем. Предлагаю отремонтировать улицу Тайманова и пустить движение по ней, - заявил Алексей ТОЛКАЧЕВ. На это аким города ответил, что сделать это будет сложно, но они рассмотрят данн