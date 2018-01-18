Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, было установлено, что истец является пенсионером МВД РК и имеет выслугу лет в вооруженных силах 29 лет и 34 года в льготном исчислении. - Из выписки протокола заседания жилищной комиссии уральского гарнизона следует, что истцу разрешена приватизация служебного жилья. Решением жилищной комиссии Актюбинского гарнизона от 14 ноября 2014 года была разрешена приватизация служебного жилья. Несмотря на это, решением жилищной комиссией акимата города Уральск от 27 сентября 2017 года было принято решение отказать в приватизации жилья сославшись на то, что у него отсутствуют льготы на приватизацию жилплощади, - рассказали в пресс-службе областного суда. Согласно закону «О воинской службе и статусе военнослужащих» военнослужащие, состоявшие на воинской службе пятнадцать лет и более в календарном исчислении на 1 января 2013 года, имеют право приватизировать служебное жилище безвозмездно после двадцати лет воинской службы. - В настоящее время, истец жильем из государственного фонда не обеспечен и своей квартиры не имеет. Поскольку действия ответчиков противоречат действующему законодательству и ущемляют права истца, суд признал незаконным решение жилищной комиссии акимата Уральска и обязал устранить допущенные нарушения в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу, - пояснили в пресс-службе суда ЗКО.