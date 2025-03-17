Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

Пенсионер получил тяжёлые травмы при пожаре киоска в Атырау

Во время пожара из огня удалось спасти мужчину 1958 года рождения. Он получил тяжёлые травмы.
Кристина Кобина
Пенсионер получил тяжёлые травмы при пожаре киоска в Атырау

По данным департамента ДЧС ЗКО, 17 марта в 08:57 пошёл дым из киоска, приспособленного под жилье, расположенный на проспекте Азаттык.

— В киоске горели бытовые предметы и мебель на площади 30 квадратных метров. Во время пожара из огня удалось спасти мужчину 1958 года рождения. На месте ему оказали первую медицинскую помощь, после чего его госпитализировали с тяжёлыми травмами в больницу, — пояснили в ведомстве. 

Главный баннер

Родственникам пострадавшего оказали психологическую помощь. Пожар полностью ликвидировали в 09:24. Причина возгорания выясняется. В тушении пожара были задействованы 9 спасателей и 3 единицы техники от ДЧС Атырауской области.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article