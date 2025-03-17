Пенсионер получил тяжёлые травмы при пожаре киоска в Атырау

Во время пожара из огня удалось спасти мужчину 1958 года рождения. Он получил тяжёлые травмы.

По данным департамента ДЧС ЗКО, 17 марта в 08:57 пошёл дым из киоска, приспособленного под жилье, расположенный на проспекте Азаттык.

— В киоске горели бытовые предметы и мебель на площади 30 квадратных метров. Во время пожара из огня удалось спасти мужчину 1958 года рождения. На месте ему оказали первую медицинскую помощь, после чего его госпитализировали с тяжёлыми травмами в больницу, — пояснили в ведомстве.

Родственникам пострадавшего оказали психологическую помощь. Пожар полностью ликвидировали в 09:24. Причина возгорания выясняется. В тушении пожара были задействованы 9 спасателей и 3 единицы техники от ДЧС Атырауской области.