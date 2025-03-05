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Происшествия Социум

Трёхлетнюю девочку и её маму вывели из горящего дома спасатели в Уральске

Огнеборцы спасли трёхлетнюю девочку с мамой. 5 марта в Уральске загорелась кровля трёхквартирного одноэтажного жилого дома.
Кристина Кобина
Трёхлетнюю девочку и её маму вывели из горящего дома спасатели в Уральске
Огнеборцы спасли трёхлетнюю девочку с мамой. Пятого марта в Уральске загорелась кровля трёхквартирного одноэтажного жилого дома, расположенного в «Татарском переулке». Об этом сообщили в ДЧС ЗКО.

— Во время разведки пожарные выяснили, что в доме остались женщина с ребёнком. Пробираясь в дом под горящим потолочным покрытием огнеборцы нашли растерянных и напуганных погорельцев. Взяв девочку на руки, спасатели вывели её вместе с мамой на открытый воздух, — пояснили в ведомстве.
Пожар ликвидировали. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. 
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