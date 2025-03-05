Трёхлетнюю девочку и её маму вывели из горящего дома спасатели в Уральске

Огнеборцы спасли трёхлетнюю девочку с мамой. Пятого марта в Уральске загорелась кровля трёхквартирного одноэтажного жилого дома, расположенного в «Татарском переулке». Об этом сообщили в ДЧС ЗКО.

— Во время разведки пожарные выяснили, что в доме остались женщина с ребёнком. Пробираясь в дом под горящим потолочным покрытием огнеборцы нашли растерянных и напуганных погорельцев. Взяв девочку на руки, спасатели вывели её вместе с мамой на открытый воздух, — пояснили в ведомстве.