Пенсионера насмерть сбили на пешеходном переходе в Уральске

65-летнего пожилого мужчину с травмами головы госпитализировали в больницу, где позже он скончался, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Авария произошла 10 марта в 19.45. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 53-летний мужчина за рулем автомашины марки Audi-80 на пешеходном переходе по улице Сарайшык сбил 56-летнего пенсионера. – В результате ДТП пешеход был госпитализирован в больницу. Принятыми мерами полицейские установили и задержали водителя, автомашина водворена на спецстоянку. По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил д