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Социум

Пенсионера насмерть сбили на пешеходном переходе в Уральске

65-летнего пожилого мужчину с травмами головы госпитализировали в больницу, где позже он скончался, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Авария произошла 10 марта в 19.45. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 53-летний мужчина за рулем автомашины марки Audi-80 на пешеходном переходе по улице Сарайшык сбил 56-летнего пенсионера. – В результате ДТП пешеход был госпитализирован в больницу. Принятыми мерами полицейские установили и задержали водителя, автомашина водворена на спецстоянку. По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил д
Арайлым Усербаева
Пенсионера насмерть сбили на пешеходном переходе в Уральске
65-летнего пожилого мужчину с травмами головы госпитализировали в больницу, где позже он скончался, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Пенсионера насмерть сбили на пешеходном переходе в Уральске
Пенсионера насмерть сбили на пешеходном переходе в Уральске
Авария произошла 10 марта в 19.45. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 53-летний мужчина за рулем автомашины марки Audi-80  на пешеходном переходе по улице Сарайшык сбил 56-летнего пенсионера. – В результате ДТП пешеход был госпитализирован в больницу. Принятыми мерами полицейские установили и задержали водителя, автомашина водворена на спецстоянку. По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения", - сообщили в полиции. В пресс-службе управления здравоохранения добавили, что пенсионер получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. – Он был доставлен в хирургическое отделение областной многопрофильной больницы. Однако из-за травм головы мужчина скончался, - отметили в облздраве.
Пенсионера насмерть сбили на пешеходном переходе в Уральске
Пенсионера насмерть сбили на пешеходном переходе в Уральске
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пенсионер

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