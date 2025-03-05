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Пенсионерка погибла при пожаре в Атырау

Пожилая женщина отравилась угарным газом.
Жулдызхан Хасангалиева
Пенсионерка погибла при пожаре в Атырау

Звонок о задымлении в жилом доме на улице М. Ауэзова поступил в экстренные службы Атырау сегодня в 7:32. Пожарные быстро прибыли на место и выяснили, что горит квартира на первом этаже двухэтажного дома.

Дверь была заперта, поэтому спасателям пришлось входить в квартиру через окно. В гостиной они нашли 72-летнюю хозяйку жилья. Ее вынесли на свежий воздух и передали медикам, но, к сожалению, спасти пенсионерку не удалось — она отравилась угарным газом.

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Во время тушения огня пожарные также нашли котенка и вынесли его в безопасное место. В ликвидации пожара участвовали шесть спасателей и две единицы техники. Огонь полностью потушили в 7:58.

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