Пенсионерка вышла на свободу после 11 лет заключения за продажу героина

Приговором суда женщина была осуждена за сбыт наркотиков на 15 лет с конфискацией имущества. Но ее освободили условно-досрочно, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы по Атырауской области, уроженка Жамбылской области Рабига была задержана сотрудниками правоохранительных органов в Таразе в 2010 году при продаже героина. Приговором суда женщина была осуждена за сбыт наркотиков на 15 лет с конфискацией имущества. После осуждения она отбывала наказание в тюрьмах Казахстана, а затем переведена в учреждение УГ-157/11, под