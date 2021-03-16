Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Пенсионерка вышла на свободу после 11 лет заключения за продажу героина

Приговором суда женщина была осуждена за сбыт наркотиков на 15 лет с конфискацией имущества. Но ее освободили условно-досрочно, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы по Атырауской области, уроженка Жамбылской области Рабига была задержана сотрудниками правоохранительных органов в Таразе в 2010 году при продаже героина. Приговором суда женщина была осуждена за сбыт наркотиков на 15 лет с конфискацией имущества. После осуждения она отбывала наказание в тюрьмах Казахстана, а затем переведена в учреждение УГ-157/11, под
gorod
Пенсионерка вышла на свободу после 11 лет заключения за продажу героина
Приговором суда женщина была осуждена за сбыт наркотиков на 15 лет с конфискацией имущества. Но ее освободили условно-досрочно, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
вышла на свободу спустя 11 лет
вышла на свободу спустя 11 лет
Как сообщили в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы по Атырауской области, уроженка Жамбылской области Рабига была задержана сотрудниками правоохранительных органов в Таразе в 2010 году при продаже героина. Приговором суда женщина была осуждена за сбыт наркотиков на 15 лет с конфискацией имущества. После осуждения она отбывала наказание в тюрьмах Казахстана, а затем переведена в учреждение УГ-157/11, подведомственное департаменту уголовно-исполнительной системы по Атырауской области. - В соответствии с уголовно-процессуальным кодексом РК отбывающая наказание Рабига в марте 2021 года вышла на свободу условно-досрочно. Ей была оказана необходимая правовая и социальная помощь. При выходе на свободу на встречу были приглашены родственники отбывшей наказание женщины. В ходе отбывания наказания в учреждении она вела себя дисциплинировано, правонарушений с ее стороны отмечено не было, соответственно дисциплинарные взыскания не применялись. Далее сведения о ней были направлены в ДУИС по Жамбылской области, - рассказал заместитель начальника УГ-157/11 Медет Аджикулов. По словам освободившейся из мест заключения 63-летней женщины, она планирует вернуться домой, в Тараз, встретиться с родственниками, а затем посетить могилы родных, которые умерли, пока она отбывала наказание. - Я потеряла 11 лет своей жизни, и, находясь в неволе, раскаялась в содеянном. Вместо того, чтобы воспитывать внуков и правнуков, я совершила преступление, - отметила Рабига. - Сотрудники учреждения наставили меня на правильный путь. Остаток своей жизни я хочу провести в мире и покое. Сейчас достигшая пенсионного возраста женщина не работает, в дальнейшем ей будет оказана вся необходимая помощь. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено пресс-службой департамента уголовно-исполнительной системы по Атырауской области
наркотики освобождение осужденная

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article