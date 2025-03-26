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Социум

Погода без осадков ожидается в ЗКО 27 марта

27 марта в Западно-Казахстанской области ожидается переменная облачность и погода без осадков.
Кристина Кобина
Погода без осадков ожидается в ЗКО 27 марта

По данным РГП «Казгидромет», 27 марта в Западно-Казахстанской области ожидается погода без осадков, но на западе области возможно пройдёт дождь. Температура воздуха днём составит +10..+15 градусов, ночью -3..+5 градусов. Скорость ветра может достигать 14 метров в секунду. 

В Атырауской области ожидается без осадков. Днём столбики термометров покажут +10..+15 градусов, ночью -1..+4 градусов. Скорость ветра может достигать 12 метров в секунду. 

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В Актюбинской области также осадков не ожидается. Днём +7..+12 градусов, ночью 0..+3 градусов. Скорость ветра может достигать 14 метров в секунду.

В Мангыстауской области синоптики обещают туман и погоду без осадков. Днём +8..+13 градусов, ночью +1..+6 градусов. Скорость ветра может достигать 14 метров в секунду. На юге области порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. 

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