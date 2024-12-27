Переменная облачность, туман: прогноз погоды в ЗКО на 28 декабря

По информации, предоставленной «Казгидромет», в западных областях Казахстана местами прогнозируются осадки, туман и гололед.

По информации, предоставленной «Казгидромет», в западных областях Казахстана местами прогнозируются осадки, туман и гололед.

В Западно-Казахстанской области на юго-западе региона ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед и туман. Днем температура воздуха будет варьироваться от -3 до +2 градусов. Ночью температура понизится до 0...-5. Ветер юго-восточный, со скоростью 9-14 метров в секунду. В Уральске – переменная облачность, без осадков, туман. Днем: -1…-3 градуса. Ночью: -3…-5.

В Актюбинской области возможен небольшой снег, туман. Утром на западе, юге и в центре области - туман. Днем: -1 до -6 градусов. Ночью: -3...-8, на северо-востоке области до -13 градусов. Ветер северо-западный, со скоростью 9-14 метров в секунду.

В Атырауской области на западе и юге ожидаются осадки в виде дождя и снега, возможен гололед и туман. Днем: -3 до +2 градуса. Ночью: 0...-5. Ветер юго-восточный, со скоростью 9-14 метров в секунду.

В Мангистауской области на западе и юге региона ожидаются осадки в виде дождя и снега, возможен гололед и туман. Днем: от +2 до +7 градусов. Ночью: 0...+5, на северо-востоке до -3 градусов. Ветер юго-восточный, со скоростью 9-14 м/с, на севере, западе и юге области возможны порывы до 15-20 метров в секунду.