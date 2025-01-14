Переменная облачность, туман, гололед: прогноз погоды в ЗКО на 15 января

По данным «Казгидромет», в западных областях Казахстана прогнозируются небольшие осадки, туман и гололед.

По данным «Казгидромет», в западных областях Казахстана прогнозируются небольшие осадки, туман и гололед.

В Западно-Казахстанской области осадков не ожидается. На западе, севере и востоке возможны туман и гололед. Днем: от 0 до -5 градусов. Ночью: -6...-11, на западе и юге области до -3 градусов. Ветер юго-западный, со скоростью 9-14 метров в секунду. В Уральске - переменная облачность, без осадков. Утром - туман и гололед. Днем: -1...-3 градуса. Ночью: -9...-11.

В Актюбинской области – снег. Днем: -4…-9 градусов. Ночью: -5...-10, на востоке области до -15 градусов. Ветер юго-западный, со скоростью 9-14 метров в секунду.

В Атырауской области без осадков, туман, гололед. Днем: -3…+2 градуса. Ночью: -5...-10. Ветер северо-западный, со скоростью 7-12 метров в секунду.

В Мангистауской области ожидаются осадки в виде дождя и снега, возможен гололед и туман. Днем: от 0 до +5 градусов, на северо-востоке до -3. Ночью: -3…+2, на северо-востоке: -6...-11 градусов. Ветер со скоростью 7-12 метров в секунду.