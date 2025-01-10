Переменная облачность, туман: синоптики о погоде в ЗКО 11 января

По информации, предоставленной «Казгидромет», в западных областях Казахстана осадков не ожидается, в ряде регионов прогнозируются туман и усиление ветра.

По информации, предоставленной «Казгидромет», в западных областях Казахстана осадков не ожидается, в ряде регионов прогнозируются туман и усиление ветра.

В Западно-Казахстанской без осадков, туман и гололед. Днем: от 0 до -5 градусов. Ночью: 0...-5. На севере и востоке области возможны небольшие осадки в виде дождя и снега. Ветер юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с. В Уральске днем: 0...+2 градуса. Переменная облачность, туман. Ночью: -5...-7 градусов.

В Актюбинской области осадков не ожидается, туман. Днем: -3…-8 градусов. Ночью: -7...-12. Ветер юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с.

В Атырауской области без осадков, туман. Днем: 0…+5 градусов. Ночью: 0…-5, на востоке области до -8 градусов. Ветер юго-восточный, со скоростью 9-14 м/с, на юге и востоке области возможны порывы до 15-20 м/с.

В Мангистауской области осадков не ожидается. Днем: +3… +8 градусов. Ночью: -3…+2, на северо-востоке области до -6...-11 градусов. Ветер юго-восточный, со скоростью 9-14 м/с, возможны порывы до 15-20 м/с.