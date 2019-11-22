Перепутали и отдали тело ребенка посторонним: в центре судмедэкспертизы Уральска проведут служебную проверку

Сейчас выясняется, кто из сотрудников допустил халатность, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из личного архива семьи 21 ноября после обеда отец сбитой насмерть Айару Ермек поехал в морг, чтобы забрать тело дочери. Однако выяснилось, что сотрудники СМЭ перепутали и отправили тело Айару в Сайхин вместо другой умершей девочки. Расстроенный Асылхан Казиев рассказывает, что тело его дочери довезли до Жангалинского района, только тогда удалось дозвониться до людей, которые забрали тело. Руководитель отдела центра судебной экспертизы ЗКО Сергей Дронь рассказал, что в ведомстве проводит