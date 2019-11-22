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Социум

Перепутали и отдали тело ребенка посторонним: в центре судмедэкспертизы Уральска проведут служебную проверку

Сейчас выясняется, кто из сотрудников допустил халатность, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из личного архива семьи 21 ноября после обеда отец сбитой насмерть Айару Ермек поехал в морг, чтобы забрать тело дочери. Однако выяснилось, что сотрудники СМЭ перепутали и отправили тело Айару в Сайхин вместо другой умершей девочки. Расстроенный Асылхан Казиев рассказывает, что тело его дочери довезли до Жангалинского района, только тогда удалось дозвониться до людей, которые забрали тело. Руководитель отдела центра судебной экспертизы ЗКО Сергей Дронь рассказал, что в ведомстве проводит
Дана Рахметова
Перепутали и отдали тело ребенка посторонним: в центре судмедэкспертизы Уральска проведут служебную проверку
Сейчас выясняется, кто из сотрудников допустил халатность, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из личного архива семьи 21 ноября после обеда отец сбитой насмерть Айару Ермек поехал в морг, чтобы забрать тело дочери. Однако выяснилось, что сотрудники СМЭ перепутали и отправили тело Айару в Сайхин вместо другой умершей девочки. Расстроенный Асылхан Казиев рассказывает, что тело его дочери довезли до Жангалинского района, только тогда удалось дозвониться до людей, которые забрали тело. Руководитель отдела центра судебной экспертизы ЗКО Сергей Дронь рассказал, что в ведомстве проводится служебная проверка. - Сейчас берутся объяснительные с персонала, кто работал непосредственно в день инцидента. После будет видно, кто именно допустил ошибку при выдаче тела родным. Нам самим неприятен этот инцидент. Тело девочки поздней ночью было возвращено родным, - сообщил Сергей Дронь. Директор филиала РГКП "Центр судебных экспертиз МЮ РК" Институт судебных экспертиз" по ЗКО Олжас Дюсенбаев сообщил, что родные с Бокейорды приехали за телом своей девочки, санитар показал им тело Айару и на эмоциях они в ней признали своего ребёнка. Санитар по халатности, не проверив, отдал тело. - Управление здравоохранения помогли с машиной, которая выехала на встречу, чтобы вернуть тело Айару. Санитар будет уволен. Руководитель отдела, который курирует выдачу тел родным, и директор центра экспертиз г. Уральска получат строгий выговор, - пояснил Олжас Дюсенбаев. Напомним, 20 ноября в 20.50 в 5 микрорайоне на ул. Нур неизвестный водитель сбил 10-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. Девочка скончалась до приезда скорой помощи. В час ночи водитель был установлен. Он водворен в ИВС, начато досудебное расследование. Погибшая Айару Ермек была старшим ребенком в семье и увлекалась карате и танцами. В момент ДТП она переходила дорогу в руке со светоотражающей лентой, Айару была уверена, что водитель увидит ее и остановится перед пешеходным переходом. Сегодня, 21 ноября, на злополучном пешеходном переходе установили освещение. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
морг тело Айару Ермек

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