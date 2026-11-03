Перевозил в желудке больше килограмма опия: в Актау иностранца осудили на 10 лет

Его задержали в мае этого года в аэропорту Актау.

В Мангистауской области вынесли приговор несовершеннолетнему гражданину Ирана за контрабанду и транспортировку крупной партии наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам признал иностранца виновным в незаконном приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и контрабанде наркотических средств. Суд установил, что в мае 2026 года иностранец прибыл авиарейсом Горган - Актау. Внутри собственного желудка он пытался пронести 114 капсул с опием, общая масса которых превысила один килограмм.

Контрабандный "груз" выявили и изъяли сотрудники Департамента КНБ по Мангистауской области прямо в аэропорту. Государственное обвинение в суде поддерживала областная прокуратура.

Суд приговорил несовершеннолетнего курьера к 10 годам лишения свободы.

Приговор уже вступил в законную силу.

Напомним, в мае этого года в КНБ сообщали о задержании иностранца в аэропорту Актау при попытке транспортировки более 100 капсул с опием внутри тела.