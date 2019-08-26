Фото предоставлено акиматом ЗКО В своем послании «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» Елбасы поручил продолжить работу по внедрению системы обучения Назарбаев интеллектуальных школ. С 1 сентября в рамках действующего меморандума о сотрудничестве с акиматом области в Высшем педагогическом колледже им. Ж. Досмухамедова в режиме эксперимента внедряется образовательная программа по специальности «Начальное образование», разработанная АОО НИШ. Образовательная и учебные программы включают в себя лучший опыт Назарбаев Интеллектуальных школ, а также международный опыт Финляндии, Англии и США. В рамках данного проекта 100% преподавателей колледжа пройдут обучение по обновленной программе содержания образования, критериальной системе оценивания, новым подходам в преподавании, группа педагогов будет готова самостоятельно разрабатывать образовательные и учебные программы по другим специальностям колледжа. Координаторами проекта выступают директор Высшего колледжа им. Досмухамедова Светлана Бахишева и директор Центра образовательных программ АОО НИШ Жанар Абдильдина. В будущем планируется трансляция опыта пилотного проекта в других педагогических колледжах республики. В презентации также приняли участие председатель правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Куляш Шамшидинова, международные эксперты, авторы программ по начальному образованию Питер Мехисто (Университетский колледж Лондона, Институт образования) и Джоана де Брито (Авейрусский университет, Португалия), исполнительный директор общественного фонда «Ұлттык аударма бюросы» Рауан Кенжеханулы, председатель правления Ассоциации «Kazdidaс» Валерий Лебедев и другие. Главе региона презентовали кабинет для STEM-образования и развития исследовательских навыков учащихся. В частности, акиму ЗКО были представлены эксперимент по исследованию отражения и поглощения света, а также эксперимент по исследованию температуры жидкостей с использованием светочувствительного датчика €Sense и датчика температуры €Sense. Данная практическая работа должна проводиться в начальных классах при изучении раздела «Физика природы» по дисциплине «Естествознание». Также был проведен опыт с использованием цифрового микроскопа Levenhuk, который позволяет увеличивать изображение клеток растений в 300 раз. Данный цифровой микроскоп должен использоваться учителями начальных классах при проведении занятий, что позволит более глубоко изучать темы по разделу «Живая природа» по дисциплине «Естествознание». Был показан и набор «Электрические цепи» для начальной школы. Данный набор позволяет учащимся собирать простые электрические цепи в виде схем с указанием их элементов, а также набор роботехнический STEM & Robotics Mini Engino E20 и станок модульный-конструктор Cool Tool PLAYMAT-4in1. В ходе открытия Гали Искалиев поздравил участников встречи с предстоящим началом нового учебного года и пожелал успехов в работе. – Президент страны Касым-Жомарт Токаев в ходе прошедшего недавно республиканского августовского совещания отметил, что колледжам необходимо не только материально-техническое развитие, но и экономия ресурсов, обновление содержания образования, дуальное обучение. Сегодняшнюю встречу можно считать этапом реализации поручений главы государства, – сказал аким ЗКО. Глава региона отметил, что переход на обновленное содержание среднего образования, как локомотив, ведет за собой перестройку всей системы образования, в том числе, и подготовку педагогических кадров. – По специфике нашего региона, где 60% школ являются малокомплектными. Примерно четверть работающих в школах региона педагогов - это выпускники педколледжа, – подчеркнул Гали Искалиев. Аким области также отметил, что на сегодняшний день школы нуждаются в современных учителях, владеющих инновационными методами, позволяющими детям познавать мир, творить и развиваться. – Для пилотного проекта по модернизации педагогических колледжей ЦОП в сотрудничестве с лучшими отечественными учеными и практиками разработал 108 учебных программ. До конца года тремя Центрами АОО НИШ будет проведен целый ряд обучающих семинаров для преподавателей колледжа, – сообщила Куляш Шамшидинова. НИШом для педколледжа также подготовлен электронный образовательный портал – Система методических комплексов – по каждому предмету. – Это еще одна возможность в персонализации обучения студентов. Очень своевременно представлен демонстрационный комплект СТЭМ -образование для лабораторных и практических работ. Студент, научившись работать с таким обрудованием, несомненно будет иметь мотивацию к профессии и обучит детей поиску с малых лет, – поделилась Светлана Бахишева.