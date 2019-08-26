О работе АО «Аксайгазсервис» рассказал его руководитель Тлек Шектебаев. Крупнейшая в регионе казахстанская сервисная компания, оказывает услуги по обустройству и сервисному обслуживанию объектов добычи, переработки и транспортировки нефти и газа. Коллектив предприятия, насчитывающий 2 тысячи человек, осуществляет деятельность на Карачаганакском и Чинаревском месторождениях, а также Кашагане и Тенгизе. Аким области поздравил сотрудников компании с предстоящим профессиональным праздником, принял участие в церемонии награждения лучших работников, после чего совершил объезд территории предприятия с целью подробного ознакомления с производственными мощностями компании. Глава региона также посетил ТОО «Аксайский индустриальный парк». Инвестиционный проект, работающий с 2013 года, занимается производством электрического и приборного оборудования для контроля нефтегазовых скважин, монтажом и проектированием сварочного оборудования и сварочных методик, передачей самой современной и специализированной сварочной технологии. Аким области обратил особое внимание на деятельность открывшегося весной этого года центра профессионального обучения по подготовке и переподготовке специалистов нефтегазовой сферы. Глава региона отметил перспективу данного центра в контексте обучения местных кадров. Гали Искалиев также побывал на производственной базе КПО б.в. и на базе филиала строительно-монтажной компании «Сичим С.п.А Казахстан». В ходе посещения глава региона ознакомился с условиями работы сотрудников, побывал в столовой компании и комнатах отдыха работников. Как отметила исполнительный директор компании Алтын Кулбаева в «Сичим С.п.А Казахстан» на сегодня работают более 3 тысяч сотрудников, из них 85% - жители ЗКО.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.