Аким Атырауской  области Нурлан Ногаев на августовской педконференции отметил, что во время учебного года очень много нареканий поступает со стороны родителей на еду для школьников, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Он отметил, что для решения этого вопроса необходимо привлечь общественность, неправительственные организации, самих родителей. - Необходим общественный контроль. В любое время они могут проверить предпринимателя, предоставляющего услуги по обеспечению питания в школьных столовых. Мы не против этого. Потому что выделяются немалые государственные средства и необходимо вести контроль за эффективностью использования бюджетных средств, - сказал Нурлан Ногаев. На обеспечение горячим питанием учащихся школ из областного бюджета ежегодно выделяется 2,5 млрд тенге. Бесплатным питанием обеспечены все младшеклашки, а также   учащиеся из малообеспеченных семей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА