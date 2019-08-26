Иллюстративное фото из архива "МГ" О нехватке учителей сообщила и.о. руководителя областного управления образования Жансулу Туремуратова. По ее информации, к новому учебному году завершится строительство и будут введены в эксплуатацию пять школ на 1744 мест. Вместе с тем продолжается стройка еще одиннадцати школ на 4190 мест. Однако самая главная проблема – кадры. - Этот вопрос очень актуальный. 472 учителя не хватает сегодня в школах области. Нам нужны педагоги естественно-математического цикла, учителя начальных классов и русского языка и литературы в школах с русским языком обучения. В течение последних трех лет областным акиматом выделяются образовательные гранты, в том числе и на педагогические специальности. Но желающих поступать на специальности учителя русского языка и литературы, а также учителя начальных классов, к сожалению, нет, - проинформировала Жансулу Туремуратова. Аким области на конференции пожелал педагогическому составу региона удачного начала нового учебного года и отметил, что государство уделяет образованию огромное внимание. Так, только в этом году в Атырауской области выделено более 2,5 млрд тенге на капитальный ремонт 12 школ. Для сравнения: еще два года назад в регионе не хватало 361 учителя.