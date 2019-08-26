Фото из социальной сети Instagram 24 августа в ходе рабочей встречи с руководством КПО б.в. аким области Гали Искалиев отметил значимость самого крупного регионального работодателя и налогоплательщика для экономики области. По его словам, несмотря на проводимую работу по локализации кадров, на сегодняшний день в регионе работает много иностранных специалистов по III и IV категории. Глава региона отметил, что акиматом принято решение об уменьшении квоты на привлечение иностранной рабочей силы III категории, а также о полном запрете на ввоз иностранной рабочей силы IV категории. - Считаю, что ваши подрядные организации должны подготовить местные кадры III и IV категорий по таким специальностям, как электрогазосварщики, монтажники, инженеры по буровым работам и другие. Это вполне реализуемо, учитывая, что у на территории области есть тренинг центры по подготовке специалистов с получением ASME. Мы готовы помочь вам в части инвестирования в тренинг центр, с тем чтобы подготовить профессиональных работников для Карачаганакского месторождения, - отметил в ходе встречи Гали Искалиев. Кроме этого, аким области побывал на производственных базах ряда нефтегазовых компании. Аким области поздравил сотрудников компании с предстоящим профессиональным праздником, принял участие в церемонии награждения лучших работников. Глава региона также посетил ТОО «Аксайский индустриальный парк». Затем он также побывал на производственной базе КПО б.в. и на базе филиала строительно-монтажной компании «Сичим С.п.А Казахстан». Компания «Сичим» занимается строительством нефтяных и газовых магистральных трубопроводов.