Напомним, на должность заместителя акима ЗКО Габидолла Оспанкулов был назначен 17 октября 2017 года. Он курировал социальные вопросы в области. В 2002 году занимал должность помощника юриста ТОО «Евразия Консалтинг»; 2002 - 2006 г.г. - помощник депутата Сената Парламента Республики Казахстан; 2006 - 2009 г.г. - главный консультант Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан; 2009 - 2010 г.г. - заведующий сектором Представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте; 03.2010 - 2011 г.г. - заместитель акима города Экибастуза; 2011 - 2012 г.г. - директор департамента по контролю в сфере образования Павлодарской области Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК; 03.2012 - 08.2012 г.г. - начальник управления административной и правовой работы Комитета по контролю в сфере образования и науки; 2012 - 2013 г.г. - директор юридического департамента Министерства образования и науки Республики Казахстан; 2013 - 2014 г.г. - председатель комитета по делам молодежи Министерства образования и науки Республики Казахстан; 2016 - 2017 гг. - директор департамента молодежной политики Министерства по делам религий и гражданского общества РК; 2017 - 2019 гг. - заместитель акима Западно-Казахстанской области по социальным вопросам.
По согласованию с Лидером партии Н.А. Назарбаевым Секретарем «Nur Otan» назначен Габидулла Оспанкулов. Уверен, что в рамках «перезагрузки» партии «Nur Otan» его знания и опыт работы позволят усилить идеологическую политику партии и активизировать работу с молодежью.— Бауыржан Байбек (@BauyrzhanBaibek)
