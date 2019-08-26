Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, Асылбек Досщанов и Асет Бисенбаев были награждены благодарственным письмом начальника департамента полиции. - Асылбек - военнослужащий войсковой части 2016 пограничной службы КНБ РК. Асет Бисенбаев работает на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе. Они оказали помощь полиции при поимке мужчины, подозреваемого в совершении развратных действии в отношении ребенка, - пояснили в ведомстве. Стоит отметить, чествование проходило в ходе гарнизонного развода полицейских нарядов, заступающих на охрану общественного порядка.