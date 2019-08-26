ДТП произошло 25 августа около 18.00. Автомашина "Лада Гранта" врезалась в опору линии электропередач. Как сообщил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, прибывшие на место спасатели обесточили автомашину. – В результате столкновения водитель и двое пассажиров оказались зажатыми в салоне автомобиля. С помощью спецтехники спасатели извлекли пострадавших и передали врачам скорой помощи. На месте работали три спасателя и одна единица техники, - сообщил Ерлан Турегелдиев. В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что вызов на пульт станции скорой помощи поступил в 17.57. – 23-летний мужчина предварительно получил закрытую черепно-мозговую травму и был доставлен в областную многопрофильную больницу. 59-летний и 45-летние мужчины получили ушибы, но от транспортировки в приемный покой отказались, - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения ЗКО Айнагуль Сакпусунова.