По данным ежеквартального выборочного обследования занятости населения, во втором квартале этого  года численность рабочей силы Атырауской области составила 333,8 тысячи человек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на департамент статистики. Иллюстративное фото из архива "МГ" - Занятое население  региона   по сравнению с первым кварталом увеличилось на 3794 человек, - проинформировали специалисты. Тем временем численность безработного населения (это те лица, которые не имели доходного занятия, активно его искали и были готовы приступить к нему) во втором квартале составила 16,4 тысячи человек, в том числе женщин 8 тысяч человек. Если сравнить с первым кварталом, то безработных прибавилось на 191 человек. - В целом по региону уровень безработицы  составил 4,9% Доля рабочей силы в численности населения составила 79,2%. На долю женщин приходится 48,5% рабочей силы, - уточнили в департаменте статистики. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА