Иллюстративное фото из архива "МГ" - Занятое население региона по сравнению с первым кварталом увеличилось на 3794 человек, - проинформировали специалисты. Тем временем численность безработного населения (это те лица, которые не имели доходного занятия, активно его искали и были готовы приступить к нему) во втором квартале составила 16,4 тысячи человек, в том числе женщин 8 тысяч человек. Если сравнить с первым кварталом, то безработных прибавилось на 191 человек. - В целом по региону уровень безработицы составил 4,9% Доля рабочей силы в численности населения составила 79,2%. На долю женщин приходится 48,5% рабочей силы, - уточнили в департаменте статистики.