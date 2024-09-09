На выставке помимо цветов предприниматели представили саженцы кустарников и деревьев, удобрения, биогумус, разные плетеные корзины, садовую мебель, плитку и камень для ландшафтного дизайна – все то, что создает красоту и уют во дворе.

На выставке помимо цветов предприниматели представили саженцы кустарников и деревьев, удобрения, биогумус, разные плетеные корзины, садовую мебель, плитку и камень для ландшафтного дизайна – все то, что создает красоту и уют во дворе. Также здесь можно было увидеть уникальные растения, садовые фигурки из дерева.

– Наши цветоводы, садоводы, дизайнеры на деле показали, что признаны беречь окружающую среду, любить природу, выращивать цветы. Также здесь можно познакомиться с предметами ландшафта, оборудованием, которое необходимо для сада и огорода. В мероприятии приняли участие популярные цветочные магазины города, крупные предприниматели в области цветоводства и любители, – говорит председатель СДЖ ЗКО Ляна Турсынова. – Это рабочая плодотворная площадка не только для обмена опытом, но и для того, чтобы показать цветущую красоту, которую делают простые люди, дать понять нашим землякам, что земля Приуралья и климатические условия позволяют выращивать и создавать ее. Мы хотим, чтобы наш регион процветал, люди жили в красоте, и чтобы каждый стремился вырастить у себя на балконе, во дворе, на огороде разные цветы, кустарники и деревья. Все направлено на то, чтобы наша земля была краше, и мы жили счастливо. Труд каждого участника – пример для всех.

Жительница Уральска Елена Калинина имеет в своей коллекции около 500 цветов, из них только 300 сортов пеларгонии.

– Мое хобби домашнее цветоводство за много лет подросло. Расстаться не могу ни с одним из цветков. С каждым годом коллекция увеличивается, и сегодня в ней есть бугенвиллия, герань, фуксии, немного фиалок, бальзамины, немного декоративных лиственных растений, – поделилась цветовод любитель.

А Елена Ермакова с предпринимательским подходом цветами занимается около 10 лет. Сначала это было у нее хобби – выращивала цветы для себя. Потом решила на своем участке выращивать на продажу. Но столкнулась с проблемой, у нас не все цветы приживаются. Для этого она стала закупать черенки в России, выращивала их, укореняла в наших условиях, чтобы они приживались хорошо. Сегодня у нее в ассортименте цветы комнатные и садовые.

– Есть комнатные цветы, которые можно высаживать еще и в почву, они также прекрасно себя чувствуют и растут на улице. Это пеларгония, герань, традесканция, колеусы, вечноцветущая бегония и другие. Видов растений много, скажем, только крупнолистной гортензии около 14 расцветок, пеларгонии – около 40 видов. Цветы в виде маленьких черенков я заказываю у частных коллекционеров из России, – сообщила Ермакова.

Целый городок открыла цветовод Валентина Горбунова вместе со Светланой Холоповой, руководительницей студии «Палитра», красочные пейзажи которой и восточные мотивы гармонично смотрелись среди горшков с хризантемами, петуньей, тысячелистником и другими. Тут же можно было запечатлеть себя в деревенском уголке на фоне осеннего урожая яблок, винограда и тыквы.

Цветы надо еще и правильно и красиво оформить в букет, а также ими можно украсить помещение для праздника. С этим легко справляется, уже на протяжении семи лет Марина Сластина. Начинала она с гелевых шаров, которыми украшала здания как снаружи, так и внутри, а сегодня уже делает цветочные композиции. Цветочные мастерские Spektr она открыла в селе Подстепное, гипермаркете «Алтындар» и на улице Курмангазы. Цветы для оформления приобретает у оптовых поставщиков в Уральске, которые, в свою очередь, привозят их из Эквадора и Голландии. Всю остальную фурнитуру закупает в Алматы или заказывает в Китае.

В этом деле также нельзя обойтись без специального инвентаря и оборудования. Так, вот тут нужна мужская рука: беседки, столы, стулья, лавочки, рамочки для фотографий и картин – неотъемлемая часть любого ландшафта, считает директор «Добрая мастерская» Алексей Ключарев. Общий опыт работы в деревообработке у него около 20 лет, самостоятельно начал работать четыре года назад.

– Изделия я изготавливаю из карагача. По своим свойствам его древесина близка к дубу, но в отличие от дуба, его древесина не скалывается, отличается своей прочностью, плотностью и вязкостью. Хорошо сопротивляется износу, гнется. Из-за своей красивой текстуры широко применяется в мебельном и фанерном производстве. После окраски и полировки поверхность становится идеально гладкой и приобретает блеск, – рассказывает предприниматель.

А Оксана Бургер из Мичурина около года плетет изделия из ротанга. Ее корзинки и кашпо разных размеров украсят не только квартиру, дом, но и будут неотъемлемым интерьером приусадебного участка, сада или огорода. Плетение одной корзины – очень трудоемкая работа: занимает около недели, поэтому у мастерицы пока не очень много изделий, и делает она их только для души.

КХ «Уланова» Елена Уланова, ИП «Флора дизайн» Наталья Яковлева, «Садовый центр Green city» Гульнара Мергалиева выращивают цветы, кустарники и деревья, а также занимаются ландшафтным озеленением, могут предоставить дизайнера для оформления, посадки, благоустройства двора. Имеют в своем ассортименте еловые и сосновые растения, карликовые елочки, сорта барбариса, пузыреплодника, кленов, можжевельника, гортензии, роз и многое другое. Системы автоматического полива устанавливают «Уланов GREEN», хозяйкой которого является Виктория Уланова. А фирма STONE GRAD, занимающаяся продажей плитки, брусчатки, валунов и оградки, украсила центр площади экспозицией с фонтаном.

В общем на фестивале цветов было красиво, празднично, звучала музыка, исполнялись танцы и песни про цветы. Совет деловых женщин ЗКО намерен сделать данный фестиваль цветов традиционным.

Оксана КАТКОВА

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