В области для расследования инцидента создали специальную комиссию, передаёт портал «Мой ГОРОД». За 100 тысяч тенге продавали паспорта вакцинации медсестры в Атырау Вакцину против туберкулёза вместо пробы манту получили 42 первоклассника. Администрация школы выяснила это после того, как у детей появилась опухлость на руке. Прививку сделали работники частной клиники, которая обслуживает учебное заведение. Врачи и чиновники от здравоохранения на брифинге поспешили успокоить родителей - детям в шесть лет и так для профилактики туберкулёза полагается проводить ревакцинацию БЦЖ. Медсёстры провели её раньше и без пробы Манту. Причём ввели вакцину не в предплечье, а в плечо, но и это, заверяют медики, не страшно. Однако прокуратура уже возбудила по этому факту уголовное дело. Врача и медсестру школы № 74 отстранили от работы. В области для расследования инцидента создали специальную комиссию. Также стало известно, что в Актобе для разбирательства произошедшего едут директор Национального научного центра фтизиопульмонологии Малик Аденов и главный фтизеопедиатр Минздрава Лаура Кастыкбаева.
- Произошла ошибка, но детям ничего не угрожает. Нагноение - обычная реакция организма. В течение месяца всё должно зажить. Все дети под наблюдением, им организовали усиленное питание, - сказал глава Актюбинского облздрава Рустем Исаев.
Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Райхан Койшанова информировала о начавшейся проверке клиники «Медикус-Центр», которая обслуживала школу №74. К слову, медорганизация обслуживает 23 400 человек, за что в год получает 600 млн тенге из ФСМС. Вычеркнет ли фонд клинику из списка поставщиков услуг, неизвестно. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фарида Зарип