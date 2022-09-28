- Произошла ошибка, но детям ничего не угрожает. Нагноение - обычная реакция организма. В течение месяца всё должно зажить. Все дети под наблюдением, им организовали усиленное питание, - сказал глава Актюбинского облздрава Рустем Исаев.Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Райхан Койшанова информировала о начавшейся проверке клиники «Медикус-Центр», которая обслуживала школу №74. К слову, медорганизация обслуживает 23 400 человек, за что в год получает 600 млн тенге из ФСМС. Вычеркнет ли фонд клинику из списка поставщиков услуг, неизвестно. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фарида Зарип
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