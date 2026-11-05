Первые итоги работы комиссии: в Минобороны расследуют 37 уголовных дел после трагедии в Мангистау

Комиссия по комплексной проверке состояния дел в Министерстве обороны РК, созданная по поручению главы государства, представила промежуточные результаты работы. Об этом сообщили в Акорде.

На данный момент инспекция охватила более 104 объектов оборонного ведомства, параллельно продолжается аудит эффективности расходования бюджетных средств.

- Основное внимание в ходе работы уделяется вопросам обеспечения безопасности, надлежащих условий прохождения воинской службы, качеству продовольственного и вещевого снабжения, оказания медицинской помощи и сохранности государственного имущества. По отдельным выявленным фактам нарушений начаты досудебные расследования, - сообщили в Акорде.

В органах уголовного преследования сейчас находятся 37 дел. В интересах следствия детали по ним пока не разглашаются.

- При этом проверка проводится с соблюдением принципа "Закон и Порядок" и направлена на выработку системных мер по обеспечению боевой готовности Вооруженных Сил и укреплению воинской дисциплины. Рекомендации Комиссии также используются в ходе реализации Плана военной реформы, - подчеркнули в Акорде.

Проверку планируют полностью завершить в ноябре.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о создании специальной комиссии 26 сентября - после трагедии в Мангистауской области, где 24 сентября гибель 14 военнослужащих вызвала широкий резонанс. Комиссию возглавила заместитель председателя Совета безопасности Аида Балаева, а её заместителем стал председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов. В состав инспекции также вошли руководящие лица АП, АФМ, Генпрокуратуры, КНБ, Минфина и Миннацэкономики.

