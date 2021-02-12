Вакциной «Спутник V» российского производство привили тысячу медицинских работников, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ"
1 февраля в ЗКО началась вакцинация
против коронавирусной инфекции, она проводилась среди медицинских работников инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, реанимации, поликлиник, приемных покоев, сотрудников санэпидслужбы. По информации пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, на 11 февраля первая партия в тысячу доз полностью освоена.
– Сейчас ожидается следующая партия, которая предназначена в качестве второго компонента вакцины для привитых граждан. Вакцинация против COVID-19 проводится бесплатно и запланирована по приоритетности. На первом этапе использовался препарат Гам-КОВИД-Вак («Спутник V» - прим. автора), произведенный в России. С середины февраля планируют вводить вакцину производства Карагандинского фармацевтического комплекса. Со второго квартала планируется подключить препарат отечественного производства QazCovid-In, который в настоящее время проходит испытания, - сообщили в пресс-службе облздрава.
К слову, вакцина «Гам-КОВИД-Вак» состоит из двух компонентов, поэтому проводится в два этапа. Сначала внутримышечно вводится первый компонент в дозе 0,5 мл и через 3 недели (21 день без учета дня прививки) второй компонент. Если на 21 день прививку получить не удалось, то допускается проведение вакцинации в течение семи последующих дней.
Первая доза дает непродолжительный защитный эффект за счет выработки небольшого количества антител. Вторая доза усиливает и закрепляет действие первой, количество антител в организме человека вырастает.
Отметим, что вакцина «Спутник V» противопоказана детям до 18 лет и людям от 65 лет, соответственно, получить ее смогут лишь совершеннолетние граждане РК до 64 лет.
Вакцинация против коронавирусной инфекции для уязвимых групп населения будет проводиться на бесплатной основе.
По словам самих привитых граждан, особых изменений не ощущали. Инъекция дает безболезненные ощущения легкого жжения.
– В течение последующих трех дней испытывали недомогание: ломоту тела, небольшое повышение температуры, першение в горле, легкий болезненный отек на месте укола, свойственные ощущения после многих прививок. Перед любой вакцинацией медицинский работник уточняет наличие аллергии у прививаемого. В случае, если имеется тяжелое аллергическое заболевание, дается медицинский отвод от прививки. В целях своевременного реагирования человеку следует оставаться под медицинским наблюдением первые 30 минут после получения прививки, так как в этот промежуток возможно проявление аллергической реакции на вакцину. Затем следующие три дня они находятся под наблюдением участковых врачей по месту прописки. Кроме того, каждому вакцинированному человеку выдается специальная памятка с указанием возможных побочных эффектов вакцины и номера телефонов поликлиник, в которые они могут обратиться в случае проявление таких эффектов, - рассказали в облздраве.
Стоит отметить, что вакцинация от COVID-19 не могут получить люди, имеющие противопоказания к прививкам, а так же те, кто уже болеет острой и бессимптомной формой КВИ. Контактные люди могут привиться после завершения срока карантина.
Переболевшие бессимптомной и легкой формами коронавирусной инфекции могут получить вакцину через 2-4 недели, средней и тяжелой и тяжелой формами – через 6 месяцев после выздоровления. По информации управления здравоохранения, антитела после перенесенной КВИ исчезают через 3-6 месяцев и человек может заразиться повторно.
– Перед вакцинацией не проводится скрининг на наличие антител против КВИ. По мнению мировых ученых, борьба с коронавирусной инфекцией может успешно завершиться, когда порядка 70% населения планеты будут иметь в организме активные антитела против COVID-19. Вакцинация позволяет эффективно защитить людей от опасных болезней. Примеров успешной практики в медицине много. Благодаря прививкам, человечество не страдает распространением многих болезней, таких как туберкулез, корь, оспа, краснуха, холера, менингит и другие, - заключили в облздраве.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.