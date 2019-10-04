Как отметили в ТОО «Зениттехсервис», проект реализуется по методу государственно-частного партнерства в рамках социальной ответственности бизнеса перед обществом. - В городе насчитывается порядка десяти потенциально опасных пешеходных переходов. Один из них расположен на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Алмазова. Там часто дорогу переходят школьники. Вокруг множество учебных заведений. Подростки будут подходить к переходу и нажимать кнопку вызова. Затем через 10 секунд загорится красный сигнал светофора для автомобилей и зеленый для пешеходов. Ночью, когда нет пешеходов, для автомобилистов постоянно будет гореть зеленый сигнал светофора, - сказал директор ТОО «Зениттехсервис» Кошербай Айгожаулы. На металлической ферме регулируемого пешеходного перехода расположены десять солнечных панелей с батареями. Они будут аккумулировать энергию в светлое время суток. После наступления темноты переход будет освещаться при помощи 20 прожекторов. Накопленной за день энергии хватит на работу светильников и видеокамеры. - В новой конструкции применяются светодиодные точечные светильники. За последние два года в городе установлено 20 светофорных объектов. Шесть из них оборудованы устройствами вызова для пешеходов, - сказал пресс-секретарь ДП ЗКО Болатбек Белгибеков. Еще на 30 участках улично-дорожной сети областного центра установлены искусственные неровности.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.