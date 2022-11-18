Пешеход погиб под колёсами автобуса на трассе Атырау - Индер

Авария произошла около 21 часа 17 ноября. Фото: ДП Атырауской области В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что водитель автобуса Youtong сбил пешехода 1988 года рождения на трассе Атырау - Индер. Мужчина скончался на месте происшествия. Полиция проводит следственные действия. Нарколабораторию обнаружили атырауские полицейские Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.