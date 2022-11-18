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Происшествия

Пешеход погиб под колёсами автобуса на трассе Атырау - Индер

Авария произошла около 21 часа 17 ноября. Фото: ДП Атырауской области В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что водитель автобуса Youtong сбил пешехода 1988 года рождения на трассе Атырау - Индер. Мужчина скончался на месте происшествия. Полиция проводит следственные действия. Нарколабораторию обнаружили атырауские полицейские Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Дана Рахметова
Пешеход погиб под колёсами автобуса на трассе Атырау - Индер
Авария произошла около 21 часа 17 ноября.
Пешеход погиб под колёсами автобуса на трассе Атырау - Индер
Пешеход погиб под колёсами автобуса на трассе Атырау - Индер
Фото: ДП Атырауской области В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что водитель автобуса Youtong сбил пешехода 1988 года рождения на трассе Атырау - Индер. Мужчина скончался на месте происшествия. Полиция проводит следственные действия. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Атырау ДТП

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