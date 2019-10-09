Пешеходные переходы 3D формата появились на улицах Атырау

Новшество призвано снизить число дорожно-транспортных происшествий на улицах города, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК Атырауской области. Первый пешеходный переход в формате 3D был установлен на ул.Кулманова. Подобная дорожная разметка уже давно практикуется за рубежом, в Казахстане трёхмерные "зебры" установлены на дорогах пока только крупных городов. Теперь новшество появилось и на улицах города Атырау. Инициатором проекта выступил городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. - В первую очередь пешеходные переходы 3D формата призваны предот