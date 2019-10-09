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Социум

Пешеходные переходы 3D формата появились на улицах Атырау

Новшество призвано снизить число дорожно-транспортных происшествий на улицах города, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК Атырауской области. Первый пешеходный переход в формате 3D был установлен на ул.Кулманова. Подобная дорожная разметка уже давно практикуется за рубежом, в Казахстане трёхмерные "зебры" установлены на дорогах пока только крупных городов. Теперь новшество появилось и на улицах города Атырау. Инициатором проекта выступил городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. - В первую очередь пешеходные переходы 3D формата призваны предот
Дана Рахметова
Пешеходные переходы 3D формата появились на улицах Атырау
Новшество призвано снизить число дорожно-транспортных происшествий на улицах города, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК Атырауской области.
Первый пешеходный переход в формате 3D был установлен на ул.Кулманова. Подобная дорожная разметка уже давно практикуется за рубежом, в Казахстане трёхмерные "зебры" установлены на дорогах пока только крупных городов. Теперь новшество появилось и на улицах города Атырау. Инициатором проекта выступил городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. - В первую очередь пешеходные переходы 3D формата призваны предотвратить ДТП на городских улицах, а также обезопасить пешеходов, пересекающих дорогу. Сегодня в этом направлении городским отделом ЖКХ проводится масштабная работа. К примеру, в течение года в областном центре подрядные организации установят 315 новых дорожных знаков, а имеющиеся пешеходные переходы были освещены современными прожекторами, - рассказал а пресс-секретарь городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ансаган Сагынбаева. Кроме того, в целях профилактики ДТП у школ и детских садов Атырау была обновлена дорожная разметка, также в черте города и сельских пригородных округах были установлены светодиодные знаки пешеходных переходов. Отметим, в ходе прошедшего селекторного совещания аким Атырауской области Нурлан Ногаев вынес на обсуждение тему безопасности дорожного движения, где дал ряд соответствующих поручений по снижению числа ДТП руководству департамента полиции и местным исполнительным органам. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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