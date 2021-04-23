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Социум

Пешеходный мост за 9 миллионов тенге возмутил жителей Атырау

По словам людей, при строительстве надземного пешеходного перехода не учтены многие детали. Мост расположен слишком высоко, а чтобы воспользоваться лифтом, необходимо иметь специальный магнитный ключ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 22 апреля в Атырау состоялось открытие нового надземного пешеходного перехода по улице Сатпаева. Однако конструкция вызвала недоумение у горожан. Местная жительница Катерина Ландышева в своем посте в социальной сети Facebook говорит, что с точки зрения здравого смысла невозможно объяснить строительство пешеходного надземного перехода на улице Сатпаева.
Арайлым Усербаева
Пешеходный мост за 9 миллионов тенге возмутил жителей Атырау
По словам людей, при строительстве надземного пешеходного перехода не учтены многие детали. Мост расположен слишком высоко, а чтобы воспользоваться лифтом, необходимо иметь специальный магнитный ключ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Пешеходный мост за миллионов тенге возмутил жителей Атырау
Пешеходный мост за миллионов тенге возмутил жителей Атырау
22 апреля в Атырау состоялось открытие нового надземного пешеходного перехода по улице Сатпаева. Однако конструкция вызвала недоумение у горожан. Местная жительница Катерина Ландышева в своем посте в социальной сети Facebook говорит, что  с точки зрения здравого смысла невозможно объяснить строительство пешеходного надземного перехода на улице Сатпаева. – Но его кто -то спроектировал. Подписали. Разрешили строить. Выделили деньги. Построили. Приняли в эксплуатацию. Если вы этот переход не видели, то сходите и убедитесь. Пользоваться им могут только очень спортивные молодые люди с целью подготовки к олимпийским играм и международным турнирам. Очень хорошо в этом переходе устраивать тренировки нашей футбольной команде "Атырау" . Думаю, что если наших футболистов гонять по этому переходу туда- сюда, по лестницам, то их спортивный уровень непременно возрастет. И победы будут наши! Можно еще пожарных тренировать и военных, если не жалко, - пишет женщина. Кроме этого, Катерина Ландышева отмечает неэстетичность этой конструкции и называет его издевательством над жителями города. – Я бы с удовольствием провела расследование и собрала бы группу людей, ответственных за это архитектурное уродство и безобразное издевательство над жителями и заставила бы их ходить по этому переходу. Каждый день. Недельку. Потом их престарелых родителей, а потом их молодых детей с их внуками и внучками с колясками. Пусть попользуются и покажут пример. Это настоящее издевательство над жителями города. Преодолеть этот переход и умереть? Там есть лифт, но не простой, его нужно суметь открыть магнитным ключом. А ключ надо сходить и получить в ТОО "Спецавтобаза", там дадут бесплатно, если вы покажете документ, подтверждающий вашу инвалидность. А если не хотите бесплатно в Спецавтобазе, то можете приобрести в домофонной службе, - написала Катерина Ландышева. К слову, согласно характеристике, мост сделан из стали, длина его составляет почти 60 метров, высота - 5,5 метра, ширина - чуть более двух метров. В пресс-службе акима города Атырау сообщили, что с 22 апреля пешеходный мост на улице Сатпаева открыт. Его строительство обошлось местному бюджету в 9 миллионов тенге. Подрядной организацией является ТОО "АтырауИнжстрой". – В ТОО "Спецавтобаза" для граждан с ограниченными возможностями бесплатно выдаются магнитные ключи для пользования лифтом. При себе необходимо иметь документ, подтверждающий инвалидность. Для маломобильных групп населения с обеих сторон пешеходного перехода предусмотрены вертикальные электрические лифты, а на лестничных сходах предусмотрены пандусы для проезда детских колясок, - сообщили в пресс-службе акима города Атырау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото со страницы акимата Атырау в социальной сети Facebook
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