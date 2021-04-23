Пешеходный мост за 9 миллионов тенге возмутил жителей Атырау

По словам людей, при строительстве надземного пешеходного перехода не учтены многие детали. Мост расположен слишком высоко, а чтобы воспользоваться лифтом, необходимо иметь специальный магнитный ключ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 22 апреля в Атырау состоялось открытие нового надземного пешеходного перехода по улице Сатпаева. Однако конструкция вызвала недоумение у горожан. Местная жительница Катерина Ландышева в своем посте в социальной сети Facebook говорит, что с точки зрения здравого смысла невозможно объяснить строительство пешеходного надземного перехода на улице Сатпаева.