Пик заболеваемости свиным гриппом в ЗКО ожидается в январе

С 1 октября по 22 декабря известно о 67 случаях заболевания гриппом в ЗКО. Иллюстративное фото из архива "МГ" Пока в области зарегистрировано четыре случая заражения гриппом H1N1, в народе именуемого «свиным». С первого октября по сегодняшний день известно о 67 случаях заболевания гриппом в ЗКО. Однако, по словам Нурлыбека Мустаева, заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, пик заболеваемости придётся на январь-февраль. - Как мы убедились за два года коронавируса, единственной защитой от подобных болезней может служить только вакцинация. Сейчас привито 6