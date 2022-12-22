- Как мы убедились за два года коронавируса, единственной защитой от подобных болезней может служить только вакцинация. Сейчас привито 68 тысяч населения, что составляет 10% от населения области. В первую очередь, уязвимые группы населения, - говорит Мустаев.Также Нурлыбек Ермекович призвал соблюдать меры предосторожности, а именно носить маски в местах общественного скопления, мыть руки с мылом, пользоваться антисептиками. В том числе, поддерживать здоровый образ жизни. Накануне главный санитарный врач Казахстана объявила о росте заболеваемости вирусами гриппа A(N1H1), A(H3N2), B. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фёдор Ситковский
Пик заболеваемости свиным гриппом в ЗКО ожидается в январе
С 1 октября по 22 декабря известно о 67 случаях заболевания гриппом в ЗКО. Иллюстративное фото из архива "МГ" Пока в области зарегистрировано четыре случая заражения гриппом H1N1, в народе именуемого «свиным». С первого октября по сегодняшний день известно о 67 случаях заболевания гриппом в ЗКО. Однако, по словам Нурлыбека Мустаева, заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, пик заболеваемости придётся на январь-февраль. - Как мы убедились за два года коронавируса, единственной защитой от подобных болезней может служить только вакцинация. Сейчас привито 6