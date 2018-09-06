На совещании под председательством акима области Бердыбека Сапарбаева заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Эльдар Жумагазиев представил промежуточные результаты проекта, а также планы по его масштабированию и автоматизации. Специальный скрининг позволит определить перспективные ниши для развития предпринимательства и сформировать карты регионального развития для создания и финансирования новых бизнес-проектов. 88 специалистов проектной группы НПП «Атамекен» уже две недели проводят опрос домохозяйств и субъектов бизнеса в Мартукском, Алгинском и Каргалинском районах. Анкетирование, состоящее из 29 ключевых вопросов, должно определить реальные потребности населения. В итоге скрининг позволит скорректировать дорожные карты с учетом реальных потребностей самого региона. - Важным отличием скрининга, реализуемого в Актюбинской области, в отличие от других пилотных проектов в том, что активно используются IT-решения, как в рамках самого скрининга, так и в рамках сбора его итогов. По результатам скрининга будут сформированы карты развития предпринимательства в разрезе районов и городов с дальнейшим их обновлением, - отметил Эльдар Жумагазиев. Глава региона поручил акимам районов и сельских округов оказать всестороннюю организационную поддержку. - Это важный проект. Он позволит определить реальное количество безработных и самозанятых жителей, потребности создания определенных бизнес-проектов с новыми рабочими местами. То есть мы будем точно знать какой бизнес будет успешен в определенном населенном пункте, в каких специалистах нуждается регион. Знание реальной потребности позволит совершенствовать реализацию госпрограмм на местах, принимать эффективные меры по улучшению благосостояния населения, - подчеркнул аким области. Кроме того, в ходе совещания состоялась презентация промежуточных результатов работ по цифровизации агропромышленного комплекса КАТУим.С.Сейфуллина. Проректор вуза Кайрат Айтуганов рассказал о достижениях, отметив, что учеными университета накоплен определенный опыт работы по цифровизации сельского хозяйства. При этом он представил проект погектарного определения содержания в пашне питательных веществ, а также технологию космического мониторинга использования земель, которая позволит проводить наиболее точный мониторинг сбора урожая, засоренности посевов, неиспользуемых земельных участков. Все представленные цифровые технологий нашли поддержку руководства области.