Средневзвешенный курс доллара на торгах на Казахстанской фондовой бирже (KASE) утром 6 сентября составил 371,8 тенге за доллар. То есть доллар подорожал на 1,91 тенге. В обменных пунктах города американскую валюту продают по 374 тенге и покупают по 370 тенге. Покупка рубля составляет 5,40 тенге, продажа - 5,52 тенге.