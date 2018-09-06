В заседании приняли участие первый заместитель председателя партии "Нур Отан" Маулен АШИМБАЕВ, который посетил нашу область с рабочей поездкой, и аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ. Во время заседания были обсуждены вопросы по реализации 5 социальных инициатив президента. Маулен АШИМБАЕВ отметил, что партия в этом направлении проводит много мероприятий. Одним из важнейших моментов реализации программы является открытие 1000 бесплатных IT-классов для учеников, которые будут включать в себя курсы по робототехнике, программированию и 3D-моделированию. - Работа IT-классов не должна быть похожа на традиционные уроки информатики. Они должны работать по специально подготовленной программе, соответствующей всем международным стандартам. В этом году по стране было запланировано открытие около 300 IT-классов. Хочу отметить, что на сегодняшний день уже работают около 380 подобных классов. В этом направлении лидером является ВКО, в которой с начала учебного года уже функционируют 277 IT-классов, а в ЗКО были сданы в эксплуатацию 15 IT-классов, - заявил Маулен АШИМБАЕВ. На ряду с этим были обсуждены вопросы по поддержке малого и среднего бизнеса. - Одной из часто поднимаемых предпринимателями проблем является непрозрачность информации о земельных участках в городах и населенных пунктах. В этой связи мы начали разрабатывать проект по созданию единого национального и информационного онлайн-сервиса, который даст возможность бизнесу из одного источника получать информацию о свободных земельных участках, аукционах. На сегодняшний день такие сервисы успешно функционируют в Кызылординской области, ЮКО, в городах Алматы и Астана. Мы надеемся, что в скором будущем эта единая система заработает и в ЗКО, - отметил Маулен АШИМБАЕВ. По словам Маулена АШИМБАЕВА, здоровье нации также находится под пристальным вниманием членов партии. Одной из основных направлений является модернизация школьных столовых, так как здоровье детей - это и есть здоровье нации. - Речь идет о создании условий для активного вовлечения малого и среднего бизнеса в обеспечении здорового питания в школах в соответствии с установленными стандартами. Питание должно быть качественным. Многие дети сейчас страдают аллергией. Всем известно, что аллергия - это следствие неправильного питания, - заявил Маулен АШИМБАЕВ. В ходе заседания были выслушаны члены партии, которые рассказали о проделанной работе в области при реализации социальных программ президента, первым пунктом которого является обеспечение населения доступным жильем. Как рассказала директор строительной компании Валентина МИХНО, строители Приуралья активно откликнулись на призыв президента о строительстве доступного жилья для жителей ЗКО. - В этом году в области планируется сдать в пользование 415 тысяч квадратных метров жилья, в том числе по программе "7-20-25". Со следующего года мы приступаем к реализации третьей инициативы по повышению доступности и улучшению условий проживания студенческой молодежи. В области будут построены 5 общежитий для студентов. Тем самым мы создадим благоприятные условия проживания студентов. В настоящее время проводятся работы по проектированию, - заявила Валентина МИХНО. Далее Маулен АШИМБАЕВ и Алтай КУЛЬГИНОВ посетили IT-центр в ЗКГУ имени М.Утемисова и ознакомились с проводимой работой в реализации проекта "Подготовка IT специалистов", где были даны положительные отзывы о работе данного центра. Также члены партии посетили операционный зал акимата города Уральск и проверили работу системы "Доступный акимат" в рамках государственный программы "Цифровой Казахстан".