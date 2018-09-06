2016 года в Республике Казахстан действует договор о неконкуренции. Однако, не все субъекты бизнеса владеют информацией о данном договоре. Вместе с тем, договор о неконкуренции предоставляет работодателю право ограничить определенные действия работника и обязать его воздерживаться от совершения важных по мнению работодателя для предприятия действий. Так, по договору о неконкуренции на работника могут быть возложены обязанности: — не разглашать сведения, составляющие конфиденциальную информацию Работодателя, ставшие ему известными в связи с работой в организации, а также защищать вышеуказанные сведения от посягательств и попыток их обнародовать третьими лицами; — использовать сведения, полученные при исполнении своих трудовых обязанностей, лишь в интересах Работодателя; — после окончания работы в организации не использовать информацию, полученную в связи с работой в организации, в целях конкуренции с другой организацией; Более подробно можно ознакомиться, пройдя по ссылке на сайт http://mirmanov.kz/articles/preimushhestva-dogovora-o-ne-konkurencii-dlya-biznesa/ Новости Компаний.