Иллюстративное фото с сайта www.screen-ad.ru

Как выяснилось в суде, житель села Х.Ергалиев приехал с работы домой и обнаружил, что его супруга не приготовила ужин.

- Мужчина расстроился, что супруга должным образом его не встретила с работы и в порыве гнева ударил ее по лицу. В ходе судебного заседания потерпевшая, не простив мужа, просила его наказать, - рассказали в пресс-службе Исатайского районного суда Атырауской области.

Постановлением суда сельчанину назначено наказание в виде административного ареста на 4 суток по ч.1 ст.73-1 КоАП Республики Казахстан "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Постановление суда не вступило в законную силу.